Ceraso, Open Day vaccinale sabato 8 gennaio

Il comune di Ceraso, in risposta al rialzo dei contagi, ha organizzato un open day vaccinale per i soggetti maggiorenni residenti nel Distretto Sanitario 70. La vaccinazione si terrà presso la scuola dell’infanzia e primaria di Ceraso Capoluogo, in via Pietro Ebner, sabato 8 gennaio 2022. Per evitare assembramenti e lunghe attese, dalle 08:00, fino al raggiungimento del numero delle dosi disponibili, verranno distribuiti dei biglietti per poter prenotare la propria vaccinazione; in ogni caso, la distribuzione dei biglietti terminerà alle 15:00.

Le somministrazioni inizieranno alle 09:00 e proseguiranno fino all’esaurimento delle dosi disponibili.

Sarà utilizzato esclusivamente il vaccino Moderna: in merito, bisogna precisare delle cose. La prima dose potrà essere fatta da tutti i maggiorenni. Per la seconda dose ci sono delle differenze cui prestare attenzione: le persone che hanno ricevuto come prima dose Pfizer non potranno accedere a tale iniziativa; quelle che, invece, hanno come prima dose Moderna potranno riceve la seconda solo se è trascorso il tempo stabilito dall’Asl dalla prima vaccinazione. Infine, la terza dose potrà essere somministrata a tutti i soggetti che hanno ricevuto la seconda vaccinazione da 5 mesi e un giorno, anche a chi ha ricevuto la doppia vaccinazione con Pfizer.