8 gennaio 2022: sciopero nazionale personale Trenitalia

Il personale del Gruppo delle Ferrovie dello Stato italiano inaugura il nuovo anno indicendo un primo sciopero nazionale per la giornata di sabato 8 gennaio. Lo sciopero è stato annunciato dalle sigle UGL Ferrovieri e OR.S.A Ferrovie, con l’intenzione di dare una forte scossa all’azienda.

“Si trascinano ormai da troppo tempo, ben prima della pandemia, criticità irrisolte: servizi di traghettamento, la visibilità dei turni e della loro gestione, la prenotazione delle ferie, le criticità sul reticolo manutentivo, nelle biglietterie e nell’assistenza alla clientela”, sono le parole di denuncia pubblicate nel comunicato delle associazioni sindacali.

Carenza di personale, turni di lavoro estenuanti e mancanza di trasparenza da parte dell’azienda sembrano essere, dunque, i principali motivi che spingono i tanti lavoratori a scioperare per rivendicare i propri diritti.

Dalle ore 09:01 alle ore 16:59 di sabato 8 gennaio 2022, perciò, tanto per i treni a lunga percorrenza quanto per i regionali, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni.

Come avvenuto anche in precedenza in occasione di giornate di sciopero, Trenitalia assicurerà i servizi minimi di trasporto, predisposti in accordo con le organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda il trasporto regionale, infatti, verranno istituiti i servizi essenziali nelle fasce di maggiore afflusso, ovvero dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

L’elenco puntuale dei treni garantiti è consultabile sul sito dell’azienda. L’utenza è informata, però, che potrebbero verificarsi variazioni non preventivabili ed è dunque fondamentale prestare attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi di informazione preposti.