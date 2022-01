Paura a Lentiscosa: incendio in una palazzina nella notte

Paura nella notte a Lentiscosa, nel Comune di Camerota. Un incendio è divampato nella notte in una palazzina su tre livelli sita in piazza Caduti di Guerra.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Policastro Bussentino e, a loro supporto, di quelli di Vallo della Lucania, guidati dal capo reparto Nunzio D’Amato.

I caschi rossi hanno impiegato oltre un’ora per avere la meglio sulle fiamme che hanno determinato non pochi danni ma per fortuna non si registrano feriti. Si indaga sulle cause che hanno determinato l’incendio.