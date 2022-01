Casalbuono: interventi di risanamento del costone roccioso, i dettagli

CASALBUONO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carmine Adinolfi, programma interventi di risanamento del costone roccioso “strada Acquabianca”.

La spesa per i lavori, avrà un importo complessivo pari a € 1.542.000,00 di cui € 998.763,95 per lavori e € 543.236,06 di somme messe a disposizione.

Gli interventi

In più episodi ripetuti nell’arco dell’anno, a causa delle diverse escursioni climatiche o per altre cause naturali si verificano episodi di distacco di parti rocciose di diverse dimensioni che cadono a ridosso del centro abitato; i cittadini chiedono, appunto, interventi risolutivi al fine di garantire l’incolumità personale e dei propri beni.

Nel mese di dicembre del 2020, all’Ente è stato concesso un finanziamento per la progettazione esecutiva dei lavori pari a € 30.000,00.

Il commento

“Bisogna intervenire, proprio al fine, di salvaguardare l’incolumità pubblica e per evitare interruzioni di servizi pubblici”- così fanno sapere da palazzo di città.