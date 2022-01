Omignano: dalla Regione 600 mila euro per la viabilità

OMIGNANO. Finanziato con 635.000 euro da parte della Regione Campani,a il progetto riguardante la messa in sicurezza della strada chiano della chianca / Cerreta.

“Un ottima notizia che ci rende davvero soddisfatti – commenta il primo cittadino di Omignano Raffaele Mondelli – Le esigenze di messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade del territorio sono ancora tante, non ci fermeremo qui e siamo sempre alla ricerca di fondi per rendere Omignano più bello.

Un lavoro impegnativo e capillare che questa amministrazione cerca di svolgere da sempre con serietà e passione“.

Il lavoro della Giunta Regionale della Campania si è concluso in questi giorni con l’approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) di svariati interventi sulla viabilità. Per la sola Provincia di Salerno sono stati finanziati 19 interventi per un totale di circa 19,8 milioni di euro. Tra questi figura anche il Comune di Omignano.