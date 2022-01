L’Almanacco del 5 Gennaio 2022

Almanacco del 5 Gennaio 2022:

Santi del giorno: Sant’Amelia (Vergine e Martire)

Sant’Edoardo III il Confessore (Re d’Inghilterra)

Santa Emiliana (Vergine)

San Giovanni Neumann (Vescovo)

San Convoione (Abate di Redon)

San Deogratias (Vescovo)

San Gerlaco di Valkenburg (Eremita)

Sant’Amata (Amma Talida) della Tebaide (Vergine)

Sant’Astolfo (Monaco e Vescovo)

Santa Sincletica (Monaca in Egitto)

Etimologia: Amelia, vi sono varie ipotesi sulle origini di questo nome: potrebbe derivare dal gotico amal, “molto attiva, perseverante” (come Amalia), oppure dal nome di una potente famiglia ostrogota, gli Amali, con il significato di “vergine dei boschi”. Altre ipotesi lo legano al nome latino Amelius, derivato da Amius, di probabile origine etrusca e di significato ignoto oppure ancora al francese antico Amile.

Il nome è presente tra i primi 10 nomi femminili più usati per le bambine nate negli ultimi anni in alcuni stati esteri come Regno Unito, Canada, Australia, Irlanda e Polonia. Compare anche tra i nomi più popolari tra le neonate degli Stati Uniti ed è in costante e rapida ascesa tra mamme e papà italiani come nome per le loro bimbe.

Proverbio del giorno:

Chi vuole un buon agliaio, lo ponga di gennaio.

Aforisma del giorno:

Che la prima lezione ai vostri figli sia l’obbedienza; la seconda, quella che volete. (Benjamin Franklin)

Accadde Oggi:

1968 – Inizia la Primavera di Praga: Alla guida del Partito Comunista venne eletto il “liberale” Dubček e, per quasi otto mesi, l’allora Cecoslovacchia (che nel 1993 si dividerà poi in due, nelle odierne Repubblica Ceca e Slovacchia) visse una stagione di “riformismo illuminato”, che le cronache storiche identificarono con l’espressione Primavera di Praga. Una parentesi felice che, seppur breve, lasciò un’impronta indelebile nelle giovani generazioni di allora e un mirabile esempio di lotta per la libertà in quelle successive.

Sei nato oggi? La tua è una vita molto movimentata, ricca di colpi di scena e cambiamenti. A te va benissimo così, un’esistenza più tranquilla ti annoierebbe a morte. Il lavoro non può che essere indipendente e molto vario: eserciterai molte professioni, dovrai affrontare qualche problema ma riuscirai a superare brillantemente le avversità. In amore trovi sempre quel che cerchi, cambi spesso partner ma, se deciderai di fermarti lo farai con la persona giusta.

Celebrità nate in questo giorno:

1932 – Umberto Eco: Dalla fine del secolo scorso è uno dei maggiori scrittori italiani, autore di best-seller tradotti in tutto il mondo. Piemontese di Alessandria.

1951 – Christian De Sica: Portare un cognome così è sicuramente un’eredità pesante ma, per certi versi, anche un “colpo di fortuna”, per un attore tra i più amati dal pubblico italiano.

Scomparsi oggi:

2014 – Eusébio: Nato a Lourenço Marques (Mozambico) e morto a Lisbona nei primi giorni del 2014, è stato un calciatore portoghese, una leggenda del calcio non solo europeo.

1984 – Pippo Fava Cronista di libertà, intellettuale allergico a ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso.