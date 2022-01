Da Sapri a Italia 1: Chiara Greaves protagonista a “Back to School”

C’è un po’ di Sapri nel nuovo format di Italia 1 Back To School, il programma che mette alla prova le certezze di 25 vip su tutte le nozioni elementari apprese a scuola tanti anni fa: l’insegnante di inglese è infatti Chiara Greaves (la seconda nella foto da sinistra) che ha vissuto in riva alla baia ed è la mamma di Vivien, Henry, John, Charlotte e James, sapresi a tutti gli effetti che però per motivi di studio non vivono più in pianta stabile in riva alla baia, dove comunque risiedono.

La Greaves, inglese madrelingua, è la ‘durissima’ insegnate che deve valutare i progressi (e le lacune…) dei vip che hanno deciso di mettersi in gioco.

Il format

Il programma è condotto da Nicola Savino e riporta questo gruppo di vip (dagli sportivi come Ignazio Moser ai cantanti come Clementino, per arrivare ai personaggi tv come Giulia Salemi) sui banchi di scuola per rifare l’esame di quinta elementare. I ‘celebri ripetenti’ vengono preparati da 12 bambini, i’ maestrini’, in un collegio di Monza. L’esame finale si svolgerà negli studi di Cologno Monzese, davanti a una commissione composta da maestri veri, adulti.

In totale sono previste cinque puntate: in ognuna alcuni vip saranno sottoposti all’esame di Quinta Elementare.