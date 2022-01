Via il traliccio Telecom dal centro di Vallo della Lucania

VALLO DELLA LUCANIA. Giù il traliccio della Telecom nel centro cittadino di Vallo della Lucania. Una lunga battaglia portata avanti per anni da cittadini, associazioni ambientaliste e rappresentanti politici. Dopo la rimozione delle antenne, va via anche il traliccio installato oltre 50 anni fa a pochi passi da Piazza Vittorio Emanuele.

L’impianto è stato portato giù pezzo per pezzo. Un momento atteso da tutta la comunità locale e raggiunto negli ultimi anni grazie alla battaglia intrapresa dal M5S cittadino. Le antenne erano già state rimosse ad agosto scorso. “Un risultato storico” lo aveva definito l’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Aloia.

Le antenne di telefonia sono state delocalizzate e posizionate su via Di Vietri presso il civico cimitero. Ieri mattina è iniziato il lavoro per smantellare il traliccio. Il Movimento 5 Stelle vallese aveva avviato tempo fa anche una raccolta di firme chiedendo la rimozione degli impianti di telefonia. Poi la macchina amministrativa si è messa in moto, approvando anche un regolamento.