Salento, arrivano i fondi per la strada degli agriturismi

Buone notizie dal comune di Salento per il finanziamento in arrivo per la strada Coste, meglio nota come Strada degli agriturismi. Il percorso che si arrampica per i vari poderi che collegano Salento a Vallo Scalo, dove sono ubicati agriturismi e strutture turistiche, godrà di un finanziamento di circa 600mila euro.

Il sindaco Gabriele De Marco ha già interessato l’ufficio tecnico comunale per un lavoro di messa in sicurezza del percorso che vedrà anche qualche variazione e miglioramento della viabilità esistente. La strada, realizzata prima ancora che nascessero le strutture presenti oggi, si è poi sviluppata come interessante collegamento tra la collina e l’area sottostante.

Il termine dei lavori di messa in sicurezza e ripristino di qualche tratto dismesso si realizzerà in 10 mesi per l’affidamento lavori per il progetto della viabilità.

In seguito altri lavori in tema di viabilità sempre a Salento, saranno realizzati con ulteriori finanziamenti e comunicati dallo stesso sindaco Gabriele De Marco.