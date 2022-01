L’Almanacco del 4 Gennaio 2022

Almanacco del 4 Gennaio 2022:

Santi del giorno: Beata Angela da Foligno (Terziaria Francescana)

Santi Ermete e Caio (Martiri)

San Ferreolo di Uzès (Vescovo)

San Rigoberto di Reims (Vescovo)

San Rigomero (Vescovo)

Sant’Abruncolo (Vescovo)

Santa Dafrosa di Roma (Sposa e Martire)

Santa Farailde di Gand (Vedova)

Proverbio del giorno:

Anno nevoso è sempre fruttuoso.

Aforisma del giorno:

La bellezza ci può trafiggere come un dolore (Thomas Mann)

Accadde Oggi:

2010 – Inaugurato il grattacielo più alto del mondo: Con una spettacolare cerimonia, in stile hollywoodiano, viene inaugurato a Dubai il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Nel corso della manifestazione viene svelata la sua altezza: 828 metri, un primato senza confronti nella storia delle costruzioni, che in questa data viene registrato ufficialmente.

1967 – Album di debutto dei Doors: Il 4 gennaio del 1967 è una di quelle date che hanno segnato per sempre la storia del rock! Quattro ventenni dell’Università di Los Angeles pubblicarono il loro album di debutto, intitolandolo con il nome della band fondata appena due anni prima, The Doors.

Sei nato oggi? Dietro il tuo aspetto tranquillo, contemplativo e riflessivo si cela una natura determinata e una grande capacità di ottenere dalla vita quel che desideri. Sei attratto dalla politica e dall’attività sindacale o sociale e spesso fai di questi interessi la tua professione. In amore devi imparare ad essere più conciliante nei confronti del partner e a non pretendere da lui l’impossibile.

Celebrità nate in questo giorno:

1809 – Louis Braille: Nel buio, cui fu condannato per tutta l’esistenza da uno sfortunato incidente, trovò la “luce” per donare a milioni di non vedenti la possibilità di comunicare con il mondo.

1960 – Michael Stipe : Star mondiale della musica, per trent’anni frontman di una delle migliori band del genere rock. Americano di Decatur, in Georgia, scopre la sua inclinazione musicale ascoltando Patti Smith, con cui stringe una duratura amicizia e duetta in diverse occasioni. All’Università incontra il chitarrista Peter Buck, con il quale fonda il gruppo R.E.M., coinvolgendo nel progetto il bassista Mike Mills e il batterista Bill Berry.

Scomparsi oggi:

2015 – Pino Daniele: L’uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra i più amati e ricercati di sempre, stimato come pochi dai colleghi per la sua infinita generosità. Nato a Napoli.

1960 – Albert Camus: Figura preminente della letteratura francese, insieme con Sartre è annoverato tra i padri dell’esistenzialismo ateo. Nato a Mondovi (oggi Dréan), sulla costa orientale dell’Algeria.