Il virus fa slittare i lavori anche sulla SS18 Sapri – Maratea

SAPRI. È stata revocata nel pomeriggio di ieri da ANAS Basilicata l’ordinanza n. 396 del 30.12.21 con la quale si stabiliva (fino al prossimo 28 febbraio) l’apertura a fasce orarie della SS 18 Tirrenica Acquafredda-Sapri, interessata da lavori di messa in sicurezza.

L’ordinanza avrebbe dovuto essere in vigore da oggi, ma in realtà non vi è stata alcuna chiusura della strada, lasciando con un punto interrogativo gli automobilisti, soprattutto i pendolari.

Nel pomeriggio di ieri, poi, ANAS ha chiarito la vicenda con l’ordinanza n. 3/2022/PZ, in cui specifica come la ditta appaltatrice ha chiesto di riprogrammare l’efficacia dell’ordinanza n. 396 del 30.12.21 a partire dal 10 gennaio prossimo. Il motivo dello slittamento è da ricercarsi nelle “subentrate ed imprevedibili ragioni connesse a casi covid dei propri addetti ai lavori che non consentono il regolare avvio delle lavorazioni”

La strada – se sarà confermato da ulteriore nuova ordinanza ANAS – da lunedì 10 gennaio sarà dunque chiusa al traffico per effetto dei lavori di messa in sicurezza, con l’unica ‘finestra’ di apertura al transito durante la giornata disponibile dalle ore 13.30 alle 14.30. Dalle 19.30 e fino alle 8.30 della mattina successiva, invece, il tratto di strada sarà sempre aperto, su unica corsia, regolamentato con apposito semaforo