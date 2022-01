Castellabate, ok ad ampliamento della pianta organica dell’Ente

Con la Delibera di Giunta n.202/21 il comune di Castellabate ha approvato il Piano Triennale dl Fabbisogno di personale 2021-2023.

Il Piano Triennale è un piano che permette di delineare da un punto quantitativo il numero di figure di cui l’amministrazione necessita, e da un punto qualitativo le tipologie di professioni di cui necessita l’amministrazione per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Il suo obiettivo è quello di individuare del personale proprio in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Grazie all’approvazione di questo Piano giorni fa, è stato possibile ampliare la dotazione organica del Comune di Castellabate alla data del 31 Dicembre 2021.

Infatti, è stato possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato di una figura di Istruttore Direttivo Tecnico nell’Area III, Lavori Pubblici e S.U.E.

E’ stato predisposto un incremento dell’orario lavorativo di diverse figure professionali assunte a tempo indeterminato ma part time.

Due agenti della Polizia Municipale, dopo anni di servizio stagionale, sono stati finalmente stabilizzati con un’assunzione a tempo indeterminato.

“Sono soddisfatto che siamo riusciti nel nostro intento, ovvero quello di stabilizzare e assumere personale, di cui la nostra macchina amministrativa necessitava, prima della fine dell’anno. Sono ancor più felice di aver stabilizzato due agenti della Polizia Municipale che hanno lavorato sempre stagionalmente. Parlare di rinascita significa parlare anche di stabilità nel lavoro, ai giovani e meno giovani. Di nuove opportunità offerte ai giovani e di stabilizzazioni concesse dopo anni a personale già in servizio. Questa amministrazione si è fatta da sempre portavoce di un’importante tematica come quella del lavoro, assai delicata soprattutto per i giovani”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

“Questo è solo l’inizio di una politica assunzionale che dovrà coinvolgere tutti i settori in maniera intelligente ed efficiente. La nostra volontà è quella di aumentare la qualità dei servizi in tutti i settori. Questa è la nostra sfida e la porteremo avanti insieme”, dichiara il Vice Sindaco Luigi Maurano.