Agropoli, ieri record di vaccini somministrati

Record di vaccini inoculati presso il centro vaccinale Città di Agropoli. Nelle scorse 24 ore, infatti, sono state somministrate 473 dosi, di cui 461 booster.

Questo il commento del sindaco Adamo Coppola: “Ringrazio il personale dell’Asl, medici, infermieri e i tanti volontari che operano presso il centro vaccinale per lo straordinario lavoro che stanno facendo. Nelle ultime settimane, grazie alla direzione sanitaria, sono stati anche implementati i giorni di apertura per velocizzare le somministrazioni delle terze dosi. Il Comune farà sempre la sua parte, occupandosi anche della pulizia e della santificazione periodica dei locali, effettuata anche questa mattina”.

Questi i numeri delle vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri (4 gennaio 2022):

7 Prime dosi

5 Seconde dosi

461 Terze dosi

L’Asl Salerno sta procedendo alle convocazioni per le somministrazioni delle terze dosi tramite e-mail o sms, tenendo conto dell’età e della data della precedente somministrazione.

Gli over 70, una volta convocati, dovranno presentarsi presso i locali dell’ospedale civile; gli under 70, invece, al centro vaccinale di via Taverne. La piattaforma regionale per i vaccini potrà essere utilizzata unicamente per prime dosi e vaccinazioni pediatriche.