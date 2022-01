Home/Attualità/ Sicignano degli Alburni: un progetto per i percettori del Reddito di cittadinanza

Sicignano degli Alburni: un progetto per i percettori del Reddito di cittadinanza Una biblioteca per tutti, è questo il nome del progetto approvato dall'amministrazione comunale, per impiegare i beneficiari del reddito di cittadinanza