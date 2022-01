San Mauro la Bruca punta a finanziamenti per il “Patto della sicurezza urbana”

SAN MAURO LA BRUCA. Il Comune, retto dal Sindaco Nazario Ricco, intende garantire maggiore sicurezza sul territorio, tutelando i cittadini.

Il progetto

L’Ente dopo l’ok al “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, sottoscritto con il Prefetto di Salerno, volto a contrastare fenomeni di criminalità diffusa, punta a risorse per installare sistemi di videosorveglianza. Un modo per prevenire ogni forma di criminalità; salvaguardando soprattutto il territorio e fornire maggiore sicurezza a tutti i cittadini presenti sul territorio- in special modo nel periodo estivo.

Il Comune punta a finanziamenti da parte del Ministero dell’Interno per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza dell’importo di € 62.195,66, in caso di ammissione, l’Ente prevede una quota di € 10.000,00.

Il commento

“E’ nostra intenzione, rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti sul territorio, avvalendoci della collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale”– così fanno sapere da palazzo di città.