Campania verso la zona gialla

Da oggi quattro regioni sono in zona gialla: sono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia che si aggiungono a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento e Bolzano e Calabria che lo sono già da due settimane

La Campania passerà in zona gialla dal 10 gennaio se viene confermato il trend delle ultime settimane.

Per restare in zona bianca il tasso soglia di occupazione dei posti letto Covid disponibili è come è noto fissato al 10 per cento per le aree critiche (di rianimazione) e al 15 per cento per quelle di degenza ordinaria.

Sul primo fronte la Campania è oggi ancora nei limiti: in terapia intensiva sono ricoverati 55 pazienti su 656 posti di attivi (ossia l’8,4% del totale). La soglia massima sarebbe varcata a quota 66, un traguardo negativo a cui mancano solo una manciata di pazienti, 11 per la precisione.

Un passaggio formale che, nella realtà, non provocherà alcun effetto concreto per i cittadini e per le imprese.