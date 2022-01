Al via le passeggiate fotografiche, alla scoperta di Castelnuovo Cilento

Anche il Comune di Castelnuovo Cilento, retto dal Sindaco Eros Lamaida, protagonista di una bellissima iniziativa: le “Passeggiate fotografiche nei Borghi d’Italia”.

Il programma

L’idea è quella di far conoscere il patrimonio artistico-culturale, folkloristico, enogastronomico e paesaggistico dei piccoli Comuni italiani; organizzando visite, esperienze ed eventi di formazione per i visitatori appassionati di scatti fotografici nei borghi; un connubio perfetto tra tradizione, cultura e natura in cui sono immersi.

Le passeggiate fotografiche vengono organizzate in sinergia con i comuni per offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva nel territorio. L’evento potrà durare una giornata, un week-end o un periodo più lungo.

Fra le foto scattate nella singola passeggiata, ogni fotoamatore donerà almeno 5 foto al Comune che

saranno messe in mostra sui canali web ufficiali del Comune e di My Fair s.r.l.

Le foto selezionate nelle Passeggiate svolte saranno oggetto di un Concorso fotografico annuale con il supporto di una commissione giudicatrice. La premiazione riguarderà la fotografia che risulterà prima classificata fra tutte quelle ammesse a concorso. Le prime 12 foto della classifica di fotografie saranno inserite nel calendario ufficiale di My Fair dell’anno successivo.

Tutte le passeggiate saranno caratterizzate dall’accoglienza con il benvenuto da parte dell’Organizzazione e delle guide del Borgo; per esporre il programma e di come sarà articolato l’evento; indicazione sui piatti tipici del territorio da scoprire e gustare.

Il commento

“Tutto questo a dimostrazione del fatto che la promozione del territorio e delle tradizioni, rappresenta uno dei punti di forza dell’amministrazione comunale, che ha aderito a questo progetto proprio per valorizzare l’intero territorio e le bellezze che lo circondano”– così fanno sapere da palazzo di città.