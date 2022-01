Vallo, lite nella movida: spunta un coltello

Una violenta lite nel centro cittadino di Vallo della Lucania. Spunta un coltello, un ragazzo finisce al pronto soccorso con una ferita ad una mano. È accaduto alla vigilia di Capodanno dinanzi ad uno dei locali della movida vallese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due ragazzi iniziano una violenta discussione. La lite degenera nel giro di pochi minuti. Uno dei due tira fuori un coltello e ferisce ad una mano l’altro nel tentativo di difendersi. Il ragazzo ferito ha dovuto far ricorso alla cure dei sanitari dell’ospedale San Luca.

Trasferito al pronto soccorso, è stato medicato. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Annarita D’Ambrosio. Da capire perché i due ragazzi sono arrivati a litigare in maniera così violenta. L’episodio ha sollevato non poche polemiche soprattutto perché negli ultimi giorni la movida vallese è già al centro dell’attenzione anche da parte dell’amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi il sindaco Antonio Sansone ha firmato l’ordinanza per la chiusura all’una di locali come bar, vinerie e birrerie. Per ristoranti e similari chiusura alle 2.30 ma dopo l’una stop alla somministrazione di bevande alcoliche. Vietate anche le attività di intrattenimento. Nel centro cilentano nelle scorse 24 ore c’è stato un preoccupante aumento di contagi soprattutto fra giovani.