Dramma nel salernitano: due giovanissimi muoiono in un incidente

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio nel salernitano, a Pellezzano. A perdere la vita due giovani, un 17enne ed una 15enne, che viaggiavano a bordo di un motorino, in via Carlo De Iuliis, nella frazione Coperchia.

Sul posto l’intervento dei sanitari, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro i carabinieri, per i rilievi del caso e l’accertamento della dinamica.

Una tragedia che colpisce le comunità di Pellezzano e Salerno, dove vivevano le due vittime dell’incidente che funesta l’inizio dell’anno.