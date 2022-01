Comuni del Cilento puntano a finanziamenti per la videosorveglianza

Comuni del Cilento a caccia di fondi per garantire più sicurezza sul territorio. L’occasione è offerta dai fondi che vengono garantiti dal Governo, anche attraverso i suoi organi territoriali. I comuni della Provincia di Salerno, infatti, nei mesi scorsi stipularono un protocollo d’intesa con la Prefettura di Salerno denominato “Patto per l’attuazione della sicurezza”.

Quest’ultimo permette ai centri del territorio di estendere o installare impianti di videosorveglianza al fine di reprimere i crimini e garantire più sicurezza. Gli enti locali, a fronte dei finanziamenti, devono garantire opere di manutenzione per un quinquennio.

Tra i comuni aderenti ci sono Celle di Bulgheria, Torre Orsaia e Tortorella. Il primo comune ha approvato un progetto che prevede un investimento di quasi 145mila euro. Circa 41 mila euro la spesa che ha preventivato Torre Orsaia; 42mila euro, invece, per l’Ente guidato dal sindaco Nicola Tancredi.

Oggi la videosorveglianza risulta fondamentale non soltanto quale deterrente ma anche come strumento utile alle indagini in caso di reati predatori, forme di vandalismo o altre situazioni in cui è utile il loro impiego. Un percentuale dei fondi necessari per i lavori verrà stanziata direttamente dai comuni.