Ss18, Sapri – Maratea: nuove limitazioni alla viabilità

L’Anas Basilicata nella tarda serata di ieri ha pubblicato una ordinanza (la numero 396) in cui annuncia che nei primi due mesi del 2022 la SS18 Tirrenica che collega Acquafredda di Maratea a Sapri sarà nuovamente sottoposta ad apertura a fasce orarie per effetto dei lavori di messa in sicurezza della stessa.

Nel dettaglio, nell’ordinanza si specifica che “a partire dalle ore 08.30 del 3 gennaio 2022 fino alle ore 19.30 del 28 febbraio 2022 ci sarà la chiusura al traffico in fasce orarie sulla SS 18 Tirrena Inferiore tra Aquafredda del comune di Maratea (PZ) e il comune di Sapri, per effettuare le attività di scavo degli imbocchi della galleria “dei Crivi” tra il Km 221+220 ed il Km 221+670”.

La chiusura totale della statale tra il Km 220+610 ed il Km 223+000 è disposta dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

Negli orari di riapertura temporanea al traffico della statale, ovvero tra le ore 13.30 e le ore 14.30 e tra le ore 19.30 e le ore 8.30 del giorno successivo, la circolazione sarà garantita a senso unico alternato regolato da semaforo.