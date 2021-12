Roccadaspide: stop alle vaccinazioni, vicesindaco chiede chiarimenti

A Roccadaspide sono state sospese dal 28 dicembre le vaccinazioni; riprenderanno solo dopo

il 6 gennaio 2022, se non addirittura dal 10 gennaio 2022.

“In un momento di fortissima espansione del contagio – che in questi giorni sta assumendo proporzioni a tratti drammatiche – la decisione di sospendere le attività di vaccinazione, peraltro senza ofirire alcuna minima motivazione, e soprattutto senza alcuna preventiva comunicazione al Sindaco quale autorità sanitaria locale (il quale per la verità non viene minimamente informato di alcunché sulle attività di vaccinazione dai responsabili del centro, con conseguente impossibilità di fornire risposte ai tantissimi cittadini che chiedono informazioni e notizie quotidianamente al sindaco, agli Uffici, al Comando di P.M. etc.), costituisce un fatto grave ed inammissibile, che sta costringendo molti cittadini a recarsi presso altri centri vaccinali e studi privati per sottoporsi ai cicli di vaccinazione”, così il vicesindaco Gabriele Iuliano in una nota invita ai vertici del distretto sanitario e all’Asl.

“Vorrà, quindi, nellinteresse generale per consentire di contrastare elicacemente e correttamente i grave momento pandemico in atto, disporre con assoluta immediatezza la ripresa delle attività di vaccinazione presso il centro vaccinale di Roccadaspide e, soprattutto, prevedere che delle attività di vaccinazione in atto si dia adeguata e corretta informazione al Sindaco perché possa assolvere correttamente al suo compito e offrire assistenza alla cittadinanza su tale specifico problema”, conclude.