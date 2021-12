Ok al trasporto pubblico da Policastro a Capodichino

Con decreto numero 604 del 30/12/2021, la Regione Campania autorizza il servizio TPL, linea Policastro Bussentino-Napoli Aeroporto.

Le corse saranno così distribuite:

Policastro Bussentino- Napoli Aeroporto, A1 Ore 7.00, A2 ore 9.00, A3 ore 16.00

Napoli Aeroporto- Policastro Bussentino, R1 ore 16.00, R2 ore 19.00, R3 ore 22.00

“Un altro grande risultato – Commenta il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- finalmente chi deve raggiungere l’Aeroporto di Napoli dal golfo di Policastro, potrà farlo in tutta comodità, sono infatti previste per il Comune di Santa Marina due corse mattutine e una pomeridiana per l’andate e altre tre corse per il ritorno, che fermeranno nella frazione Policastro Bussentino. Un servizio essenziale che collegherà direttamente il nostro Comune con l’Aeroporto di Napoli. Il mio plauso personale alla regione Campania e alle Autolinee Curcio, per aver reso possibile questo servizio”.