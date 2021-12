Cilento, virus dilaga ma i ricoveri restano bassi

Sale in maniera vertiginosa la curva dei contagi nel Cilento. Ad Agropoli il bollettino più critico con 246 positivi. Ma il virus corre con decine di contagi ogni giorno nei piccoli e grandi comuni. A Castellabate raggiunta quota 98 positivi, a Capaccio Paestum ieri 22 nuovi casi per un totale di 159 e 237 persone in quarantena. Quarantuno i nuovi contagi registrati a Vallo subito dopo le festività natalizie con 65 positivi in totale. Ma il dato è destinato ad aumentare con l’esito di centinaia di tamponi di cui si attende l’ufficializzazione da parte dell’Asl.

Dai laboratori privati, presi letteralmente d’assalto, vengono fuori decine di nuovi casi positivi. Ieri sera il sindaco Antonio Sansone ha firmato ordinanza per la chiusura anticipata dei locali notturni per questa sera e domani e il divieto di spettacoli musicali.

Scendendo più a sud, a Camerota si contano 27 contagi tra cui un cittadino di 59 anni ricoverato in terapia intensiva al Covid Hospital di Agropoli dopo essere risultato positivo al tampone insieme al figlio e alla moglie. Non si era ancora vaccinato. Salgono a 15 i casi positivi a Pollica e oggi dalle ore 14,30 presso il Centro Vaccinale di Acciaroli, al solo scopo precauzionale, è stato programmato uno screening per la popolazione residente .

Nel Golfo di Policastro c’è preoccupazione per un focolaio che sta interessando tantissimi giovani. Al momento i casi accertati a Policastro sono una decina, ma dal tam tam dei social appare chiaro come i contagi siano molti di più. Nel Comune di Centola il report è di 50 casi . A Sapri nella sola giornata di ieri dodici nuovi casi per un totale di 24.

Dopo il caos che si è verificato nei giorni scorsi all’hub vaccinale, nella Città della Spigolatrice è stata avviata la prenotazione telefonica delle sedute vaccinali che si terranno nel mese di gennaio presso l’auditorium comunale G. Cesarino di Sapri. Ieri mattina in due ore sono state lavorate 150 prenotazioni. Situazione critica anche nei piccoli centri. Per effetto di ulteriori contagi, a cui si aggiungeranno ulteriori tamponi nelle prossime , come chiarito in una nota stampa della Sindaca Concetta Amato, da ieri sera e fino al prossimo 9 gennaio bar e ristoranti a Casaletto Spartano avranno obbligo di chiusura alle 23.

Ad Ottati arriva l’ordinanza del Sindaco Elio Guadagno che fino al 16 gennaio vieta gli eventi pubblici e privati. Tutti i soggetti che si trovano fuori Regione e vengono sul territorio comunale di Ottati, nonché tutti coloro che si recano fuori Regione per poi rientrare ad Ottati, hanno l’obbligo di comunicare l’arrivo almeno 48 ore prima. Chiuse inoltre tutte le attività commerciali Commerciali dalle 20 alle ore 5.