Castellabate, proseguono i lavori sulla Sp61

Un mese fa sono iniziati i lavori sulla strada sp 61 che collega la frazione di Santa Maria a Castellabate capoluogo. La strada era diventata impercorribile a causa di dissesti idrogeologici.

Si trattava, infatti, di interventi urgenti e tempestivi per il ripristino e la messa in sicurezza della stessa, avviati grazie alla forte sinergia del Comune di Castellabate e la Provincia di Salerno. Sebbene le condizioni metereologiche nelle ultime settimane siano state poco favorevoli, i lavori sono ripresi e continuano senza sosta per poterla rendere fruibile a tutti quanto prima.

“Questa strada è il collegamento principale tra Santa Maria e Castellabate Capoluogo, risultava necessario effettuare questi interventi con la massima urgenza. I lavori stanno continuando senza sosta proprio per poterla rendere nuovamente fruibile quanto prima”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.