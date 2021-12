Viabilità, dalla Regione fondi per i comuni del Cilento

“L’incessante lavoro della Giunta Regionale della Campania si è concluso in questi giorni con l’approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) di svariati interventi sulla viabilità”. Così il consigliere regionale delegato alla viabilità Luca Cascone.

Per la sola provincia di Salerno si tratta di 19 interventi, alcuni dei quali strategici per la mobilità territoriale, per un totale di circa 19,8 milioni di euro.

Beneficiari i Comuni di Alfano, Cannalonga, Capaccio Paestum, Casaletto Spartano, Cicerale, Conca dei Marini, Giungano, Lustra, Moio della Civitella, Montano Antilia, Omignano, Perito, Pontecagnano Faiano, Roccagloriosa, Romagnano al Monte,

Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Sessa Cilento, con i progetti presentati al Bando Piccoli Comuni (sotto i 2 mila abitanti).

“Un altro impegno mantenuto dalla Giunta De Luca per la viabilità dei nostri territori. Ora aspettiamo la pubblicazione della delibera in modo da consentire ai Comuni di partire con le gare per i lavori nei primi 3 mesi del 2022”.