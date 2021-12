Sapri: 64enne trovato morto in casa

Macabra scoperta nel tardo pomeriggio di oggi dei Carabinieri della Stazione di Sapri: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto presso la propria abitazione, una traversa di Via Kennedy. Si tratta di un 64enne, viveva solo e da almeno una settimana non si vedeva in giro. Proprio questa lunga assenza ha insospettito un suo amico, che dopo inutili tentativi di rintracciarlo telefonicamente nella giornata di oggi ha allertato i Carabinieri.

I militari, al comando del Luogotenente Pietro Marino, dopo aver cercato anche loro di rintracciare telefonicamente e presso la propria abitazione l’uomo, che però non rispondeva, hanno allertato gli uomini dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino. I caschi rossi hanno così forzato una finestra dell’appartamento, trovando il cadavere dell’uomo riversato sul letto, già in avanzato stato di decomposizione.

Stando ad un primo esame cadaverico esterno effettuato presso l’Ospedale dell’Immacolata di Sapri, dove il cadavere dell’uomo è stato immediatamente trasferito, la morte è avvenuta per cause naturali. L’uomo non si vedeva in giro dallo scorso 23 dicembre: è presumibile che la morte risalga proprio a quel giorno.

La salma del 64enne è stata già liberata e consegnata ai familiari.