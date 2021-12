Cinema: la programmazione nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale cinematografiche in questi giorni. È obbligatorio presentare all’ingresso il Green pass.

Ecco i film in proiezione questa settimana.

Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli

Dall’1 al 9 Gennaio ore 17:00 – 18:45 (escluso il 2 e il 4 gennaio)

ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO

É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane… persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Dall’1 al 9 Gennaio ore 20:30 (escluso il 2 e il 4 gennaio)

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

L’identità dell’Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l’Uomo Ragno.

Cineteatro La Provvidenza – Vallo della Lucania

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio ore 18:00 – 21:00

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Cineteatro Tempio del Popolo – Policastro Bussentino

Dall’1 al 6 Gennaio ore 17:30

ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO

Dall’1 al 6 Gennaio ore 19:15 – 21:30

BELLI CIAO

Una storia che parla di provincia e metropoli, di uno che è andato via, al Nord, a Milano e ce l’ha fatta; mentre l’altro è rimasto al Sud a raccogliere i benefici della terra natia. E quando si ritrovano in estate verranno fuori tutte le differenze. Un film che mette a nudo la smania di arrivare in alto, l’ambizione alla scalata sociale, perché essere un uomo di successo potrebbe non essere il vero senso della vita. La ricerca ossessiva dell’affermazione di sé si porta dietro la solitudine, il distacco dai valori, dai sentimenti, dai legami familiari. Il valore del vivere non è lì in alto, ma tutt’intorno. Il film è tutto uno schiaffeggiare questo nuovo senso della vita, mentre dobbiamo cercarlo altrove.

Cinema Adriano – Sala Consilina

Fino al 30 Dicembre ore 19:00 – 21:30

HOUSE OF GUCCI

Il film diretto da Ridley Scott, House Of Gucci, racconta la storia della famiglia Gucci. Tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze, il film racconta l’azienda attraverso un evento sconvolgente non solo per la famiglia, ma anche per il mondo della moda: l’uccisione di Maurizio Gucci nel 1995. A interpretare il noto imprenditore italiano sarà Adam Driver, mentre Lady Gaga vestirà i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci, accusata di aver organizzato l’omicidio. Dopo essere stata lasciata dal marito per una donna più giovane, Patrizia Reggiani ordinò a un killer di uccidere il marito. Condannata a 29 anni di carcere, ridotti poi a 26 in appello, la donna, conosciuta ai più anche con il suo appellativo di “Vedova Nera”, ha tentato il suicidio in prigione e dal 2017 è tornata in libertà per buona condotta.

Fino al 30 Dicembre ore 16:30

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Dall’1 al 6 Gennaio ore 17:30 – 19:00

ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO

Dall’1 al 6 Gennaio ore 20:30

MATRIX RESURRECTIONS

Afflitto da strani ricordi, la vita di Neo prende una svolta inaspettata quando si ritrova all’interno di Matrix, ma non ne è consapevole. Questo cambia quando un uomo entra nel mondo di Neo per fargli capire che la realtà in cui vive non è reale.

Cinema Bolivar – Marina di Camerota



Dall’1 al 6 Gennaio ore 17:30 – 19:00

ME CONTRO TE – PERSI NEL TEMPO

Dall’1 al 6 Gennaio ore 21:00

SPIDER-MAN: NO WAY HOME