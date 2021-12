Agropoli: un avviso per sponsorizzare la propria attività al cineteatro

AGROPOLI. Possibilità di sponsorizzare la propria azienda al cineteatro. Il Comune di Agropoli ha pubblicato un avviso finalizzato ad individuare privati cui offrire la possibilità di promuovere l’immagine della propria attività presso il “De Filippo”, in particolare mediante la messa in onda di video pubblicitari durante le proiezioni cinematografiche e sui monitor presenti nel foyer.

Per la sponsorizzazione è stabilito un contributo economico per la stagione cinematografica programmata fino al 30 aprile 2022 di:

a) € 800,00 oltre iva per la proiezione del video in sala durante la proiezione cinematografica;

b) € 200,00 oltre iva per la proiezione del video sui monitor del foyer.

La sponsorizzazione dà diritto all’inserimento del logo nella pubblicità.

Le offerte possono pervenire al Comune in qualsiasi momento della stagione cinematografica, utilizzando l’apposita modulistica presente ul sito dell’Ente.

Nel caso di presentazione di più offerte, in numero superiore alle effettive disponibilità di spazi, si terrà conto dell’ordine temporale di presentazione delle domande.

L’offerta deve essere presentata in forma scritta con l’impegno di fornire:

lo spot video nel formato almeno HD della durata massima di 40 secondi

il corrispettivo della sponsorizzazione