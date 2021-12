A Agropoli, carcasse di animali sulla spiaggia di lido Venere

Le carcasse di due gatti, un cane, un pollo ed un altro cranio difficilmente identificabile, sono state rinvenute sulla spiaggia del Lido Venere, ad Agropoli. I corpi degli animali erano ormai in avanzato stato di decomposizione.

È probabile che siano stati trascinati a riva dalle mareggiate dei giorni scorsi. Da comprendere se questi animali siano morti per cause naturali o siano stati uccisi e poi gettati in acqua.

Episodi del genere, infatti, non sono nuovi. In alcune circostanze sono stati individuati cani, gatti, o bufalini sulle spiagge della vicina Capaccio Paestum, in particolare nei pressi delle foci dei fiumi, gettati nei corsi d’acqua da qualcuno che intendeva disfarsene.