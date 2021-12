Svelato il volto di Satira Pop, la parodica pagina Instagram sui personaggi noti del Cilento

Se lo sono sempre chiesto tutti, chi si cela dietro la seguitissima pagina Instagram di parodie, che riguardano per lo più noti volti del mondo della politica Cilentana e ieri mattina, durante la I° edizione del “Premio Delfino D’oro”, ideato dal giornalista Sergio Vessicchio e promosso dall’ufficio stampa del Comune di Agropoli, è stato reso noto ai tanti presenti e a tutti coloro che seguivano le dirette delle TV locali, il volto e il nome reali della persona che attraverso i suoi montaggi, strappava critiche e sorrisi.

È Maria Chiara Guarino, la giovanissima cittadina agropolese, che ieri, accompagnata e applaudita da un seguito di coetanei, ha così esordito ai microfoni dell’Aula Consiliare A. Di Filippo:

“Era giunto il momento di metterci la faccia, per questo oggi sono qui a ritirare questo premio. Non sempre tutti restano felici della satira trasmessa attraverso la mia pagina, soprattutto i diretti interessati, che nella maggior parte dei casi, sono politici delle nostre zone. Ma in un periodo triste e complesso, come quello del Covid, sono serena del fatto che spesso i miei video abbiano apportato un po’ di riso e soprattutto che lo abbiano fatto, portando alla luce quelle che sono delle reali problematiche del nostro territorio.”

Un anonimato, dunque, ormai svelato. Mariachiara è pronta ad assumersi le responsabilità di ciò che viene utilizzato per far satira. A premiare la giovane donna agropolese, il primo cittadino Adamo Coppola, che scherzando ha promesso: “Cercheremo di fornire meno contenuti possibili!”