Cilento: virus fuori controllo, contagi in aumento ovunque

Quarantuno nuovi contagi a Vallo della Lucania, diciannove ad Agropoli, sette a Castellabate dove si raggiunge quota 100 positivi, tre a Sapri.

Situazione critica anche nei piccoli centri. Per effetto di ulteriori 3 contagi odierni, a cui si aggiungeranno ulteriori tamponi nelle prossime , come chiarito in una nota stampa della Sindaca Concetta Amato, da questa sera e fino al prossimo 9 gennaio 2022 bar e ristoranti a Casaletto Spartano avranno obbligo di chiusura alle ore 23.00.

Lo stabilisce un’ordinanza che la prima cittadina ha firmato nel pomeriggio di oggi 29 dicembre, con lo scopo di arginare i contagi da covid, che anche nel piccolo borgo interno del Golfo di Policastro colpiscono prevalentemente i più giovani.