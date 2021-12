Caos al centro vaccinale di Sapri: stop agli open day

SAPRI. Dopo i disagi registrati ieri nel piazzale antistante l’Auditorium comunale “Giuseppe Cesarino”, con centinaia di persone in attesa della terza dose, arriva lo stop agli open day. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale saprese. Si accederà al centro vaccinale solo previa prenotazione al numero unico comunale 0973 605543 – operativo da domani 30 dicembre dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – in modo da assicurare flussi costanti di massimo 300 persone nei giorni ad orario pomeridiano e massimo 500 nei giorni ad orario continuato.

Le prenotazioni saranno garantite esclusivamente ai residenti della Regione Campania. Per i non residenti in Regione Campania è propedeutica la pre-registrazione sulla piattaforma online dedicata.

Sul fronte contagi sono 3 i nuovi positivi registrati oggi: si tratta di un bambino, di un giovane e di una donna che era già in isolamento da tempo in quanto convivente di familiare positivo. Con questi 3 casi, al momento, il report cittadino si assesta a +12.

Impennata di casi anche nel Comune di Santa Marina, dove nella frazione Policastro Bussentino si contano almeno 8 contagi nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta prettamente di giovani, e in tanti responsabilmente hanno annunciato la loro positività sui social per favorire anche il tracciamento. La notizia più importante è comunque che stanno tutti bene.