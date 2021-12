Pellet contraffatto, maxi sequestro: controlli anche nelle attività del Cilento

Operazione della Guardia di Finanza di Eboli per contrastare il confezionamento e la vendita, senza autorizzazione, di pellet con marchi contraffatti.

Durante i controlli, numerose le attività commerciali ispezionate nei territori della Valle del Sele, Vallo di Diano e nel Cilento.

Riscontrate, inoltre, delle irregolarità in quattro aziende, che vendevano pellet con certificazioni di conformità contraffatte.

I finanzieri, all’interno di una falegnameria, hanno rinvenuto 29 tonnellate di pellet imbustato in sacchetti e venduto come prodotto di alta qualità, ma altro non era che segatura di natura mista, prodotta dagli scarti della lavorazione del legno.

E’ stata, altresì, interrotta la filiera produttiva; l’azienda è stata sottoposta a sequestro; complessivamente si tratta di 130 tonnellate di merce, per un valore commerciale di oltre 400.00,00 euro.