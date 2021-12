C’è il bando per la Sp18 tra Rofrano e Sanza

ROFRANO. Buone notizie per la viabilità del Cilento interno. La Provincia di Salerno, infatti, ha avviato il bando di gara per i lavori che interesseranno la Sp18, nel tratto che collega Sanza e Rofrano. L’arteria da tempo necessita di interventi. Previste opere di ripristino e consolidamento della sede stradale per 454mila euro.

Ad oggi la Sp18 è caratterizzata da frane e smottamenti in più punti che hanno portato a restringimenti della carreggiata o chiusure.

Nel 2018 la Regione Campania finanziò già un intervento di manutenzione straordinaria dell’arteria per completare quello finanziato dalla Regione per circa 500mila euro.

La Sp18 è una strada strategica poiché permette di collegare i centri dell’interno con l’autostrada.