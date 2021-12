Castelnuovo Cilento: arrivano 2 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

CASTELNUOVO CILENTO. Il Comune ha approvato il protocollo di Intesa con la Società Techne, relativo al progetto per la “realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica”. Nello specifico saranno installate 2 stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso Piazza Ferrovia alla Frazione Velina e Via Chiesa in Castelnuovo capoluogo.

Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna. Per questo i Comuni intendono adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, di tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante.

L’Ente cilentano, guidato dal sindaco Eros Lamaida ha pertanto accolto positivamente l’iniziativa proposta per quanto riguarda la mobilità sostenibile, in quanto finalizzata ad incrementare l’utilizzo di veicoli elettrici e a diminuire le fonti di inquinamento ambientale e acustico.