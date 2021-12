Montesano, torna il calendario “Radici”: racconta la “bibbia dei poveri”

Puntuale come sempre torna il tradizionale appuntamento di fine anno con il Calendario di Montesano sulla Marcellana, prodotto dal Centro Studi e Ricerche “Radici”. La presentazione dell’Edizione 2022 del Calendario è in programma mercoledì 29 dicembre alle ore 11:00 presso il Palazzo Municipale di Montesano, alla presenza tra gli altri del Sindaco Giuseppe Rinaldi e del Presidente del Centro Studi di Montesano Angelo Sica.

Attraverso l’ormai familiare ed inconfondibile stile grafico, e grazie alle consuete approfondite ricerche svolte dal Centro Studi e Ricerche Radici, il Calendario ripropone anche per l’anno 2022 “i cundy dei nonni”, offrendo ai lettori un argomento interessante e stimolante come i racconti di contenuto religioso, dai più definiti “La Bibbia dei Poveri”.

Sono racconti, novellette, apologhi, fiabe -o tutte queste categorie insieme- che narrano storie, leggende, espedienti, esempi di vita comunitaria ancora presenti nel territorio, in un vasto repertorio che va dal gioco, al lavoro, alla religione.

Si tratta di una visione del mondo ancora radicata nel Vallo di Diano ed ovviamente a Montesano sulla Marcellana, specialmente nelle frazioni più legate alla tradizione orale di stampo contadino. Nella maggioranza dei casi questa visione si traduce in insegnamento per le nuove generazioni, da parte di coloro che sono i portatori ancora in vita di questo tipo prezioso di cultura. Un modo per accompagnare i giovani verso un cammino formativo caratterizzato dalla rilettura del vissuto della propria gente e della propria terra.

Le storie narrate richiamano la presenza di Santi tra la gente, ma si tratta di Santi simili agli uomini: con le loro debolezze, come San Pietro critico verso tutti. Ci sono anche uomini guidati dalla sapienza dei padri, e diavoli sempre sconfitti.

Come ebbe a dire l’allora Vescovo di Teggiano-Policastro, Mons. Angelo Spinillo, presentando alcuni di questi racconti: “È un raccolta in cui il nostro popolo, e in questo caso il popolo di Montesano sulla Marcellana, ha codificato con efficacia la sua sapienza, ma non si tratta della sapienza divina trasmessa dalle Sacre Scritture”.

Il popolo ha voluto tramandare la propria sapienza terrena, scegliendo come protagonisti dei propri racconti Gesù, gli Apostoli, i Santi e la Madonna per dare maggiore autorevolezza all’insegnamento trasmesso dal racconto. Quasi una forma di contatto, di accomodamento della sapienza rivelata con quella dell’esperienza umana.

Tutto questo appare evidente nei vari mesi del Calendario di Montesano 2022, attraverso i vari racconti tra i quali “Gesù, San Pietro e l’asino”, “San Pietro e la parola di Dio”, “Il contadino e il pero”, “La Madonna di mezz’agosto”, e “Il voto”.

Il Calendario 2022 è stato realizzato grazie al contributo del Comune di Montesano SM e della Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania. Oltre a quello del Comune di Montesano gode dell’Alto Patronato dell’Unicef (Comitato Regionale Campano) e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Come sempre sarà distribuito gratuitamente alle Scuole e alle Famiglie di Montesano, alle Istituzioni locali e provinciali,alle Associazioni del territorio e a tutti coloro che ne faranno richiesta.