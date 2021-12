Ex sindaco di Castellabate sui contagi ad Agropoli: girarsi dall’altra parte non è la soluzione

“La crescita dei contagi a livello nazionale impone una riflessione sulle modalità di gestione del Covid-19. Stiamo assistendo a numeri sempre crescenti, giorno dopo giorno e una impennata si preannuncia ancora maggiore dopo le festività, agevolata da mancate scelte. Lo leggevo stamattina che in Germania la situazione sta migliorando grazie all’applicazione di restrizioni per i no vax, vero problema per la diffusione del contagio. Come a livello nazionale, anche a quello locale, ci si continua a girare dall’altra parte”.

Così Costabile Spinelli, già sindaco di Castellabate, che fa riferimento a quanto sta avvenendo ad Agropoli: “Ben 186 casi di contagio (dato al 26.12.2021) e nessuna decisione è stata presa neppure rispetto alle manifestazioni natalizie, che proseguono, eccezion fatta per qualche spettacolo bloccato a seguito dell’ordinanza regionale dei giorni scorsi”, afferma.

E aggiunge: “Non si può continuare così. Chi è tenuto a decidere deve farlo in anticipo e non costretto dalle circostanze. Si intervenga prima che accada il peggio. La salute dei cittadini deve essere la priorità!”, dice l’ex amministratore di Castellabate.

Al momento i contagi ad Agropoli, come nel resto del comprensorio, sono in un netto aumento. Proprio per questo tutti gli eventi all’aperto, ad eccezione dei mercatini, sono stati annullati nelle scorse settimane.