Complesso sportivo di Caselle in Pittari, c’è il bando per l’ammodernamento

CASELLE IN PITTARI. Pubblicato il bando per il completamento e l’ammodernamento del complesso sportivo comunale. La somma a disposizione ammonta a circa 714.000 €, per un progetto di riqualificazione dell’intera area.

“Un lavoro lungo e difficile, ma le cose belle le regala solo l’impegno a crederci sempre, anche quando la rassegnazione e lo scetticismo sembrano avere la meglio”, il commento che arriva da palazzo di città.

La durata dell’appalto relativo ai lavori di ammodernamento e completamento del complesso sportivo di via Sandro Pertini è di 150 giorni. Il termine per inviare le domande è fissato per il 28 gennaio.