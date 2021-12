Chiesta ispezione ministeriale nel centro vaccinale di Velina

CODICI, Associazione Nazionale dei Consumatori, ha presentato al Ministero della Salute e all’ASL una richiesta d’ispezione nel centro vaccinale anti-Covid di Velina.

A spiegare la scelta è Massimo Carleo, consigliere delegato di CODICI Cilento: “In una situazione emergenziale i disagi sono inevitabili, però vanno scongiurate vie preferenziali e scorciatoie per i furbetti, per tali ragioni CODICI ha chiesto al Ministero della Salute e all’ASL di disporre l’ispezione nel centro vaccinale di Velina. In questo mese di dicembre di frequente gli avvisi di Open Day sono stati smentiti alle persone che si sono recate nel centro vaccinale di Velina, ove hanno appreso che la vaccinazione era riservata ai convocati dell’ASL. Molti gli anziani che dopo lunghi viaggi in auto sono rientrati delusi a casa, senza la 3^ dose.

Stamattina a Velina alle 10 è iniziata a formarsi la fila per partecipare all’open day, annunciato ieri dal sindaco Lamaida sul suo profilo facebook. Alle 14.30, all’apertura del centro vaccinale, c’è stata la grande delusione per le persone in fila, le quali hanno appreso che la vaccinazione era destinata alle sole persone convocate dall’ASL, cosa in contraddizione con quanto annunciato dal sindaco Lamaida ieri 26 dicembre”.

“Alla luce di questi fatti e per sgombrare il campo da ogni sospetto, CODICI ha chiesto l’ispezione del ministero e dell’ASL presso il punto vaccinale di Velina”, concludono dall’Associazione.