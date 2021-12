Ascea, organizzato un open day per i vaccini

Domenica 2 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 18, si terrà un “Open day” vaccinale anti Covid-19 presso il Palazzetto dello Sport ad Ascea capoluogo.

Potranno vaccinarsi tutti i cittadini, anche non residenti, dai 12 anni in su, per praticare la terza dose di vaccino anti Covid-19 o la prima dose per coloro che non si sono ancora vaccinati.

Per poter praticare la terza dose sarà necessario, alla luce delle recenti disposizioni normative, che siano trascorsi almeno 4 mesi dall’ultima somministrazione.

Sarà sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria e la certificazione attestante le precedenti somministrazioni.

“Nel sollecitare tutti i cittadini a vaccinarsi, si sottolinea che la vaccinazione anti Covid-19 è l’unica strada che può portarci fuori dal tunnel della pandemia.

Colgo l’occasione per formulare, personalmente ed a nome di tutta l’Amministrazione comunale, affettuosi auguri a tutti per le festività e per un felice Anno Nuovo”. Così il sindaco D’Angioilillo.