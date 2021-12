GIOI. Via le barriere architettoniche di alcune strutture pubbliche dal Comune cilentano. Nello specifico è stato approvato il progetto per “lavori di adeguamento per garantire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di alcune strutture pubbliche” presenti sul territorio di Gioi.

Si tratta di piccoli interventi da realizzare sulla base di un elaborato redatto dall’ingegnere Angelo Vertullo e prevedono una spesa complessiva di circa 12 mila euro, la quale risulta già prevista nel bilancio pluriennale e va coperta con i fondi a carico del bilancio comunale.

In questo modo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Teresa Scarpa, punta a migliorare la vita quotidiana di tutti i cittadini e allo stesso tempo alla massima accessibilità dei luoghi pubblici presenti sul territorio, attraverso azioni concrete.