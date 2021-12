Oggi, 77 anni fa, nasceva Salvatore Venuta il biologo e oncologo cilentano

Avrebbe compiuto 77 anni oggi Salvatore Venuta, biologo e oncologo italiano, fondatore dell’Università degli Studi della Magna Graecia di Catanzaro, di cui era stato rettore fino alla sua morte avvenuta il 3 aprile 2007. Venuta era nato il 24 dicembre del 1944 a Celle di Bulgheria.

Il medico cilentano si era laureato in Medicina e chirurgia, all’Universita’ di Napoli, nel 1968.

Ha ricoperto prestigiosi incarichi accademici, tra cui quello di preside della Facolta’ di Medicina e chirurgia, Universita’ di Reggio Calabria, sede di Catanzaro; professore ordinario di oncologia, direttore dell’Istituto di oncologia sperimentale e clinica, Universita’ di Reggio Calabria; direttore della Scuola di specializzazione in oncologia della Facolta’ di medicina e chirurgia di Catanzaro; direttore del Dipartimento di medicina sperimentale e clinica all’Universita’ di Reggio Calabria; coordinatore del dottorato di ricerca in oncologia.

Ha inoltre coordinato il dottorato di ricerca internazionale in ”Oncologia molecolare e sviluppo di approcci terapeutici innovativi” in collaborazione con: Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (Germania) Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York (Usa) e l’Institue Gustave-Roussy Parigi (Francia). Nella sua vita aveva lavorato anche al fianco di Rita Levi Montalcini.

Era sempre rimasto legato al Cilento e in particolare a Poderia di Celle di Bulgheria dove ha conservato a lungo la residenza. Prima della sua morte espresse il desiderio di essere sepolto nel piccolo cimitero del comune cilentano.