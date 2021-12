Ispani: nuovi parcheggi alla frazione Capitello

ISPANI. E’ stato approvato il progetto per la realizzazione di parcheggi a raso, alla frazione Capitello.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Francesco Giudice, intende valorizzare una delle frazioni più grandi del Comune; gli interventi in programma prevedono un importo complessivo pari a € 100.000,00 di cui € 80.823,68 per lavori e € 19.176,32 di somme messe a disposizione.

Il progetto dei lavori, è ricollegabile alla Legge Regionale di Giugno 2021, la quale prevede un finanziamento (100.000,00 euro) a favore del Comune di Ispani.

“E’ nostra intenzione donare dei nuovi spazi ai nostri cittadini, considerando anche che, la frazione Capitello, è molto frequentata soprattutto nel periodo estivo”– così fanno sapere da palazzo di città.