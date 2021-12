L’Almanacco del 22 Dicembre 2021

Almanacco del 22 Dicembre 2021:

Santi del giorno: San Demetrio di Ostia (Martire)

Santa Francesca Saverio Cabrini (Vergine)

Sant’Onorato di Ostia (Martire)

San Floro di Ostia (Martire)

San Flaviano (Martire)

Sant’Onorato di Tolosa (Vescovo)

Etimologia: Demetrio, deriva dal greco Demetrios, latinizzato in Demetrius, significa “dedicato a Demetra”, divinità greca della terra, della fecondità e dell’oltretomba; il nome della dea è a sua volta composto dalla parola dorica de- “terra” e da meter “madre”, e significa quindi “Madre Terra”.

Proverbio del giorno:

Dicembre, davanti t’agghiaccia e di dietro t’offende.

Aforisma del giorno:

Chi si sposa, almeno sa chi è il suo avversario. (Peter Ustinov)

Accadde Oggi:

1947 – La Costituzione italiana è approvata: Montecitorio, lunedì 22 dicembre 1947. L’aula della Camera è gremita in ogni scranno per il grande appuntamento con la storia: all’ordine del giorno c’è la votazione della Costituzione della Repubblica italiana, cui hanno lavorato per oltre un anno tutte le forze politiche.

1970 – Esce al cinema Lo chiamavano Trinità… : Bambino è un ladro di cavalli evaso dal carcere, che si finge sceriffo; a mettergli i bastoni tra le ruote arriva il fratello, che scombina i suoi piani “predatori” e lo costringe a difendere gli agricoltori dal prepotente Maggiore Harriman. Alla fine troverà un validissimo alleato proprio nel fratello, perché lui è… Trinità, la mano destra del Diavolo.

Sei nato oggi? Diplomazia e capacità di adattarti alle circostanze ti permetteranno di raggiungere molto in fretta gli obiettivi che ti prefiggi. Un grande amore ti porterà a riconoscere quali sono per te le cose più importanti: da quel momento dedicherai le tue migliori energie al partner ed ai figli e trascorrerai il resto dei tuoi giorni in grande serenità.

Celebrità nate in questo giorno:

1966 – Alex Baroni : Una voce potente e romantica entrata nel cuore di tanti, nonostante la breve esistenza stroncata da uno spaventoso incidente in moto. Nato a Milano e morto a Roma nel 2002.

1928 – Piero Angela: Un volto storico della TV pubblica, dove da oltre trent’anni conduce per mano il pubblico, di tutte le età, alla scoperta della scienza e del sapere in generale.

Scomparsi oggi:

1991 – Walter Chiari La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola sul piccolo e grande schermo. Nato a Verona, da famiglia pugliese, e morto a Milano.

1989 – Samuel Beckett Scrittore, drammaturgo e poeta, tra i più originali della prima metà del Novecento, è il maggior esponente del cosiddetto Teatro dell’assurdo. Nato a Dublino, in Irlanda, e morto a Parigi.

2014 – Joe Cocker: Interprete simbolo del cosiddetto soul bianco targato anni Settanta, la sua voce roca è un unicum nella storia del rock. Soprannominato il “leone di Sheffield”, città inglese in cui è nato, John Robert Cocker passa dalle caldaie e dagli impianti di gas, sua prima occupazione, alle esibizioni con band locali, tra cui Avengers e Big Blues, utilizzando il nome d’arte “Vance Arnold”. I primi scampoli di popolarità arrivano con le cover di Bob Dylan e dei Beatles, ma quando, nel 1969, sale sul celebre palco del Festival di Woodstock, entra di diritto nella storia del rock.

2002 – Joe Strummer Nato ad Ankara, capitale della Turchia, da genitori inglesi e registrato all’anagrafe come John Graham Mellor, è stato un osannato artista rock.