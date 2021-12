Capaccio, agevolazioni in arrivo sulla Tari

CAPACCIO PAESTUM. L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, è pronta a venire incontro alle famiglie garantendo sconti sulla Tari per le utenze domestiche. Nello specifico le riduzioni sono del 18% per le utenze domestiche, ovvero per le famiglie a ruolo, nel 2022.

Da palazzo di città chiariscono che l’intervento è possibile grazie agli introiti derivanti dalla lotta all’evasione fiscale portata avanti negli ultimi anni che ha permesso così di gravare meno sulle famiglie.

Gli aiuti saranno anche per le utenze non domestiche: queste ultime per il 2022 avranno un abbattimento della quota variabile della Tari più esiguo, pari al 3%.