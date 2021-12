Camerota, va in pensione Giovanni Cammarano: è stato sovrintendente dei Vigili Urbani

Dopo tantissimi anni si congeda il Sovrintendente dei Vigili Urbani del Comune di Camerota Giovanni Cammarano. Negli ultimi tempi è stato a capo del Corpo di Polizia Municipale. Le sue azioni hanno portato a numerosi cambiamenti. Sempre presente e in prima linea anche nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19, soprattutto nella fase più delicata.

Questa mattina il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, insieme all’amministrazione comunale e ai dipendenti, hanno ringraziato Cammarano per il lavoro svolto e insieme hanno brindato alla pensione augurandogli un meritato riposo e un proficuo prosieguo in tutti i suoi hobby e in tutte le sue passioni.