Sant’Arsenio, altre 18 unità per il Servizio Civile Nazionale 2021/2022

Il Comune di Sant’Arsenio si è visto approvare nuove progettualità di S ervizio C ivile U universale che vedranno impiegati ben 18 giovani del territorio per un anno presso la Casa Comunale.

A darne notizia è il Sindaco, Donato Pica, che rivendica la determinazione della sua Amministrazione in questo campo, come dimostrato dalle 4 annualità di SCU consecutive che hanno portato all’impiego di 62 ragazze e ragazzi sant’arsenesi, quasi sempre alla prima esperienza lavorativa.

“Anche quest’anno abbiamo centrato l’obiettivo” precisa Pica “assicurando lavoro e reddito ai nostri giovani. Questi saranno impegnati per un anno in 3 diversi progetti e percepiranno una paga mensile di 500 euro. Non solo. Potranno ottenere punteggio per i concorsi nella pubblica amministrazione. L’Ente invece si assicura l’apporto di forze fresche per assolvere alcune tra le principali attività che gli competono”.

Tutela dell’ambiente e del territorio, beni culturali, sistemazione degli archivi saranno i principali ambiti di impiego dei volontari. “Dal 2017, anno in cui siamo riusciti a reintrodurre questa progettualità, abbiamo fortemente creduto nel SCU e così sarà fino alla fine del nostro mandato. Ad esso, sul piano del lavoro, vanno aggiunte le borse lavoro che l’Ente da me diretto ha richiesto ed ottenuto dal Consorzio dei Servizi Sociali, fatto che ci ha consentito di impiegare in tutto oltre 70 unità dando così una risposta alle esigenze di lavoro ed efficientando l’azione della macchina amministrativa”.