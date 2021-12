Rofrano: De Luca e il covid non fermano la tradizione del “ceppone di Natale”

Anche quest’anno a Rofrano sarà realizzato il tradizionale “ceppone di Natale”. Il covid e le ordinanze del governatore della Regione, Vincenzo De Luca, non fermano la tradizione nel centro cilentano, ma sarà necessario rispettare alcune regole: mascherina, distanziamento e comportamenti responsabili.

Il rito del ceppone di Natale, meglio noto come fòcara, è di origine pagana ma è stato ripreso dalla tradizione religiosa cattolica in occasione proprio della vigilia di Natale. Questo perché il fuoco ha anche un valore simbolico: rappresenta la luce che schiarisce le tenebre con la nascita del Cristo e secondo la tradizione il falò della vigilia si accende proprio per accogliere con calore il Bambin Gesù.

Diverse comunità del Cilento non rinunceranno a questa tradizione, già slittata lo scorso anno a causa del covid e delle regole in vigore. Ma per il Natale 2021, seppur con delle limitazioni, le fòcare ci saranno.