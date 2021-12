Cinema: la programmazione nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale in questi giorni. È obbligatorio presentare all’ingresso il Green pass.

Ecco i film in proiezione questa settimana.

Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli

Dal 23 Dicembre al 30 Dicembre ore 18:30 – 21:00 (escluso il 24 dicembre)

DIABOLIK

Diabolik colpisce ancora. Saranno i Manetti bros. a dare vita al ladro più affascinante e inafferrabile della storia del fumetto con un film prodotto da Mompracem con Rai Cinema, e in associazione con l’editore Astorina, la casa editrice fondata dalle sorelle Angela e Luciana Giussani che dal 1962 pubblica le avventure di Diabolik.

Il 24 dicembre ore 10:30 (ingresso gratuito)

IL GRINCH

Un curioso eremita che ha il cuore di due taglie troppo piccolo, il Grinch, vive con il suo cane Max in una grotta in cima al Monte Crumpit. La sua dieta quotidiana è a base di succo di lattuga, olio extra-vergine di castoro e latte acido. Disturbato dalle gioiose e multicolori celebrazioni natalizie di Whoville, la cittadina ai piedi del monte, il Grinch medita di privare gli abitanti del Natale. Alla fine, tuttavia, scoprirà che il Natale a Whoville non è soltanto fatto di giochi e regali.

Cineteatro La Provvidenza – Vallo della Lucania

Dal 25 al 27 Dicembre ore 17:00 – 19:15 – 21:30

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l’anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”. In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi”. Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l’improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l’inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.

Cineteatro Tempio del Popolo – Policastro Bussentino

Dal 25 al 30 Dicembre ore 19:15 – 21:30

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?

Cinema Adriano – Sala Consilina

Il 23 Dicembre ore 18:00 – 21:00

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

L’identità dell’Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l’Uomo Ragno.

Cinema Bolivar – Marina di Camerota

Dal 16 al 30 Dicembre

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?